Gabriela Rooso: vald tagab tugiteenused kõigile lastele

▶ Mandri omavalitsustelt on riigi otsus saanud kriitikat: muudatus tuli liiga ootamatult, teenusteks ei jätku raha ega spetsialiste, samuti on omavalitsustel hirm tuleviku ees – mis saab siis, kui Euroopa Sotsiaalfondi rahastus lõppeb. Kas peate seda kriitikat põhjendatuks?

Ei pea põhjendatuks. Lapsehoiu- ja tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse korraldatavad teenused ning projekti algusest peale on olnud teadmine, et lisarahastus on ajutine. Saaremaa vallas on olemas teenuseosutaja Kuressaare Perekodu ning siiani on leitud ka vajalikud spetsialistid. Varem on muret tekitanud see, et tugiisikud osutavad teenust käsunduslepingute alusel, mis ei taga neile sotsiaalseid garantiisid ning kaadri voolavus on suur. Uus korraldus annab kohalikule omavalitsusele rohkem paindlikkust, et nimetatud probleemi lahendada ning võimaluse teenuste korraldus läbi mõelda nii, et lastele vajalik tugi oleks tagatud ka pärast ESF-i rahastuse lõppemist.

▶ Mida tähendab riigi otsus, et puudega lapsed saavad tugiteenuseid uuest aastast kohalikust omavalitsusest, Saaremaa vallavalitsuse jaoks?

Sisuliselt on uue projektiperioodiga kaasnev muudatus väike. Kui varem koordineerisid projekti teenuseosutajad, siis uuest aastast hakkab seda tegema kohalik omavalitsus. Selline muudatus annab Saaremaa vallavalitsusele tervikpildi oma piirkonna laste ja perede vajadusest teenuste järele, mis omakorda võimaldab paremini välja töötada teenuste taotlemise protsessi, planeerida teenuse osutajate koolitamist ja eelarvet. Näiteks võib tugiisik last abistada haridusasutuses õppes osalemisel või hooldus- ja igapäevaeluga seotud toimingutes, õppetöövälisel ajal või hoopis kodus, et toetada perekonna toimetulekut. Kõikidel nendel juhtudel võib teenusvajaduse hindamine ning teenusele jõudmine olla natuke erinev ning lisaks vajavad ka tugiisikud vastavalt tööülesannetele spetsiifilisi teadmisi, et lapsi ja peresid tulemuslikult aidata.

Seega annab muudatus kohalikele omavalitsustele rohkem paindlikkust oma teenuste arendamisel nii, et vajalik abi oleks kättesaadav ka pärast ESF-i rahastuse lõppemist.

▶ Kui suur on selle kohustusega kaasnev rahaline toetus? Kas see summa on piisav, et kõigile tugiteenuseid vajavatele lastele need teenused tagada?

Maksimaalne Saaremaa vallale antava toetuse suurus kaheks aastaks on 449 264 eurot. Seda ei anta vallale ühes osas. Peame iga kuu lõpus esitama sotsiaalkindlustusametile ülevaate osutatud teenuse mahust, mille alusel eraldatakse toetust. Toetuse arvestuslik määr on raske puudega lastel kuni 2218 eurot ühe lapse kohta aastas ja sügava puudega laste puhul 6654 eurot. Eelnevad aastad on näidanud, et mõned lapsed vajavad teenuseid väiksemas mahus, mõned suuremas ning osa laste teenusvajadus on üldse ära langenud, seega on omavalitsusel õigus toetust kasutada paindlikult ning vajadusel lapse aastast teenuse mahtu suurendada, kui see on põhjendatud.

▶ Mis see muudatus vallas elavate perede jaoks kaasa toob?