Ilmateenistus lubab lähipäevil lörtsi, lund peab veel ootama

Laupäeva öö on kõrgrõhuvööndi mõjul rahulik, suurema sajuta, aga pilvekiht võib laialdaselt taevast katta. Õhutemperatuur on -1..+4, rannikul 8°C. Päeval algab põhja poolt läheneva madalrõhkkonna survel lääne- ja edelatuule tugevnemine, pärastlõunal on rannikul puhanguid 15 m/s. Paariks tunniks on sisealadel ka selgemat taevast, kuid Loode-Eesti kohale jõuab juba hommikupoolikul pilvekiht, mis edasi sisemaa suunas liigub. Suurem sadu veel ei jõua, aga pärastlõunal võib Eesti lääne- ja põhjaservas veidi vihma tibada. Õhutemperatuur on 6..10°C.