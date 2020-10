Toidutööstused saavad küsida erakorralist toetust

Saaremaa Delifood OÜ juhatuse liige Sirle Puust ütles, et Eesti põllumajandus-kaubanduskoja ja toiduliidu liikmena on nad toetusmeetme avanemisega kursis juba kuu aega. Ettevõte plaanib toetust küsida küll.

Pool Delifoodi toodangust müüakse välismaale ja eriti sai kannatada see osa ekspordist, mis läheb suurpakendis ja restoranidele. Kuus miljoni euro suuruse käibega ettevõte saab toetust küsida kuni 17 000 eurot. “Kasutada tuleb kõiki võimalusi, millest on abi,” sõnas Puust.

Karjas tegutseva Õun Drinks OÜ tegevjuht Piret Ahun ütles, et nende ettevõte toetust küsida ei saa. Toetuse saamine eeldab, et taotleja 2020. aasta teise ja kolmanda kvartali käive on võrreldes 2019. aasta teise ja kolmanda kvartali käibega langenud. Kolmel kevadkuul tabas joogitootjat drastiline kukkumine, ent suvi tõstis läbimüüki kõvasti. Eesti inimesed tarbisid sel suvel erilise hoolega just kodumaist toodangut. “Suvi oli meil üllatavalt hea ja tegi kõik käibe- ja kasumikaotused tagasi,” rääkis Ahun.