Kohus ei kinnitanud omastamise eest kokku lepitud karistust

Kuna menetlus saadeti tagasi prokuratuuri, siis ei pidanud Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Lusti õigeks süüdistusest täpsemalt rääkida, kuna hetkel on alles lahtine, kuidas asi edaspidi laheneb.

Lusti märkis, et süüdistatav küll nõustus asja lahendamisega kokkuleppemenetluses, aga ka sel juhul peab kohus veenduma kriminaaltoimikus olevate tõendite põhjal, et on olemas piisav alus ja kaalukad tõendid inimese süü tõendamiseks.