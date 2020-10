Teatri loomejuht Aarne Mägi tõdes, et kõigil etendusasutustel on praegu raske ja publikut napib. “Meil ei ole praegust hooaega vaadates siiski põhjust kurta. Ja saame öelda, et Shakespeare’i komöödia tõstmine hooaja algusse oli ainuõige valik. Pärast suurt pausi ja masendust, millest me tänu suvele välja tulime – ma ei usu, et mõne muu tükiga saalid nii täis oleksid,” lisas ta.