Võistlusmatk Vesse 2025 7 võistkonda katkestas väsimuse tõttu

"Kõigepealt tuli neil lahendada 11 kontrollpunkti ülesanded Kahutsi maalinna vallidel. Seejärel said nad kätte kaardid ja läksid kümneminutiliste intervallidega esimese postkasti koordinaatide poole, et kõik saaksid orienteerumistähise postkasti iseseisvalt otsida," selgitas noorte kotkaste Saaremaa maleva noorteinstruktor Lembit Kirs.

Rada oli üles ehitatud kestvusrännakuna ja kontrollpunktid paigutatud põhimõttel, et sealt on võimalik järgmisse punkti minna mööda kruusa- ja metsateid. Asfaltteede kasutamine oli keelatud. Kellel kaardilugemine käpas, said sellega suurepäraselt hakkama. Kes aga ekslesid ja väsisid, need katkestasid ja tuli rajalt ära tuua.