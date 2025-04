LINNAJOOKS Viikingikiivrid on võitjate ootel

Jooksu toimumise päeval saab Sportlandi 10 km ja 5 km distantsile registreerida, kuid see on tavaregistreerimisega võrreldes oluliselt kallim. Kuigi soodusregistreerimise aeg on lõppenud, ei ole ka hetkel kehtiv registreerimise hind kõrge. Sportlandi 10 km tasu on 20 eurot ning 5 km jooks ja kõnd 15 eurot. Lisaks kehtivad soodustused üle 10 osalejaga gruppide registreerimisel. Noortele sünniaastaga 2007 ja hiljem on osalustasuks 5 eurot. Kõik osalejad saavad lisaks jooksul osalemise rõõmule uue kujundusega mälestusmedali, joogi ja toetajate soodusflaiereid.