Sel aastal võtavad võidupüha mälestustule vastu teenuskeskuste juhid

Kultuurinõunik Ester Soe sõnul on võidupühal sügav ajalooline ja emotsionaalne tähendus: „Võidupüha tähistatakse Eestis alates 1934. aastast. Kuupäev on valitud selleks, et mälestada mitte ainult konkreetset Eesti vägede võitu Vabadussõjas Landesveeri vägede üle Võnnu lähedal, vaid ka eestlaste võitusid teiste aegade lahingutes. Mälestame siis väärikalt ja mõtleme neile, kes andsid oma elu helge tuleviku nimel lootuses, et sõjaõudused kunagi ei korduks. Nii loodame meiegi!“