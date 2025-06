Arengupeetusega väikepreili sai toetajatelt teraapiateks suure summa raha

Tsütomegaloviiruse tõttu raske ajukahjustusega sündinud pisike Jete, kellel on lisaks ka mikrotsefaalia ehk pisipealisus, lihaste ületoonus ja arengupeetus, vajab hädasti teraapiaid, mis aitasid tal elada võimalikult kvaliteetset elu. Kuna teraapiad on aga parajalt kulukad, otsib pisipiiga pere võimalusi nende kulude katmiseks ning üleskutsega on kaasa tulnud paljud saarlased, kes Jetele kaasa elavad. Näiteks aitas Mandlisaare kohviku perenaine Dagmar Soosaar korraldada heategevusliku tordioksjoni.