Ülo Tuulik esitleb täna Kuressaares oma uut raamatut

Pealkiri "Viiest kaheksakümne viieni" on tingitud tõigast, et Ülo Tuuliku isiklik mälu algab viiendast eluaastast ja on nüüdseks kestnud 80 aastat.

Ülo Tuuliku 85. sünnipäeva puhul ilmunud kogumik koondab tema lühemaid kirjutisi, alustades aastast 1968 ja lõpetades 2023-ndaga. Ehkki Ülo Tuuliku loomingust on kahtlemata enim tuntud tema dokumentaalne sõjaromaan "Sõja jalus", ongi ta ennekõike loonud just lühivorme. Need on toonud talle rea auhindu, sealhulgas Fr. Tuglase novellipreemia, ja ka nüüdses juubelivalikus on jäädud just lühemate lugude juurde läbi kogu kirjaniku loomebiograafia. Tekste seob saateartikkel kirjanikult endalt.