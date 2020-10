Ruhnu päästjad saavad endale maastikusõiduki

Ruhnu ainus kutseline päästja Heiki Kukk ütles, et UTV-maastikusõidukit taotlesid nad saare päästjatele pärast seda, kui päästeamet sai endale uued masinad ning vanad läksid võõrandamisele.

“See konkreetne sõiduk on kuuldavasti Viljandist pärit,” sõnas Kukk. Ta selgitas, et säärast kuuerattalist UTV-d saab kasutada maastiku- ja kulupõlengu kustutamisel – masinal on veepaak ja kaks pumpa ning kuigi kaasas oleva vee hulk on küllalt väike, jagub seda kustutustööde ajal pikaks ajaks.

Kuigi Heiki Kukk on ainus kutseline päästja, on Ruhnus ka vabatahtlik päästeselts, mille nimekirjas on kokku 12 meest, neist aktiivseid üheksa ringis.

“Ise loodame praegu, et kinnitatakse ära järgmise aasta eelarve, kus on eraldatud raha ka Ruhnu uue depoo ehitamiseks ning saame siia korraliku depoo püsti panna. See oleks ülisuur edasiminek meile kõigile,” nentis Kukk. Tema sõnul on riiklikule komandole Ruhnus eraldatud praegu üks kustutus- ja üks paakauto, mis on väga heal tasemel. Lisaks neile on vabatahtlikel kaks veneaegset GAZ-i, mis pole küll enam esimeses nooruses, aga nendest on kustutustöödel suur abi.

Heiki Kukk märkis, et kuigi rahvast pole Ruhnu saarel palju ning saare pindala on väike, on suur osa saarest metsa all. Õnneks ei ole Ruhnu saarel suuremaid tuleõnnetusi juhtunud ning Kuke sõnul on selles osas oluline nii ennetustöö kui ka kohalike inimese hoolikus. Samas käib saarel hulgaliselt turiste, kes suvisel ajal Ruhnu puhkama tulevad ja kipuvad siis vahel ülemeelikuks minema.