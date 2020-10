Olari Vainokivi lahkub novembris töölt

Abivallavanem Jüri Linde sõnul on kahju, et Olari osakonna juhataja ametist lahkub. “Leian, et Olarilt oli ja on nende kahe valdkonna juhtimisel nii mõndagi õppida ning juba jõudis ka tekkida hea tunne, et tema juhtimisel võiks osakond tugevasti edasi areneda. Soovime Olarile edu tulevastes tegemistes!”