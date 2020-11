Kuressaare teatrikinos linastub täna portreefilm David Vseviovist

Portreefilm kujutab endast kulgemist koos David Vsevioviga läbi tema sünnipäeva – nii pidulikel üritustel seltskonnas kui ka temaga kahekesi. Vseviovile omane soe ja heatahtlik huumor ning optimistlik vaade kõikjal saatmas. David on eelkõige humanist ja see väljendub ka tema mõtisklustes meie ühiskonna valupunktidest.

"See film on võimalus piiluda nii ühe Eesti kaasaja tähelepanuväärse mõtleja pähe kui ka lähiringi - seda kõike pieteeditundeliselt ja soojalt,“ rääkis filmi produtsent Kristiina Davidjants .

"Ma olen väga tänulik Davidile, et ta usaldas meid, et see film saaks sündida. Ma usun, et tema humaanne ja eluterve vaade maailmale on miski, mis võiks vaatajaga kinosaalist kaasa tulla ja praegusel pimedal ajal hinge soojendada," märkis filmi režissöör Elen Lotman.