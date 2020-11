Turismiaasta 2020 – heitlik ja ettearvamatu

Kindlasti ei peitu aga majutusstatistikas kogu tõde. Teadupärast ööbivad paljud Saaremaal käivad turistid sugulaste-tuttavate-sõprade juures. Välismaalaste puhul on uuringute kohaselt tasuta majutuses ööbijaid neljandik ja eestlaste osas suisa pooled saarel käijatest. Sugulaste-tuttavate juures majutujaid loendada on keeruline, kuid siinkohal annab mingi ülevaate inimeste liikumisest parvlaevade üleveostatistika.

Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ütles, et saartele kehtestatud piirangute kadumise esimesed päevad näitasid kohe suurt huvi saartele liikumise vastu ja mahtude taastumise osas oldi ise optimistlikud. Kokkuvõttes on kriisijärgne taastumine tema sõnul läinud üle ootuste hästi. Aastatagusega võrreldes on parvlaevareisijate arv analoogselt majutusele vähenenud, aga langus on väiksem (–17%) kui majutusstatistika puhul.

Mis saab edasi?

Saaremaa turismiettevõtjate tagasisidest on kuulda olnud lauseid: "Külastus on olematu."; "Kliente on varasemate aastatega võrreldes palju vähem.". Samas on ettevõtjate suust kostnud ka rõõmsamas toonis sõnumeid: "Numbrid on küll väiksemad kui eelmistel aastatel, aga patt oleks viriseda."; "Kartsin hullemat, aga läks paremini kui eelmisel aastal."; "Suvi on läinud üle ootuste hästi."; "Sel suvel tegime oma läbi aegade rekordtulemused.".

Võta siis nüüd kinni, kuidas tänavune turismisuvi läks. Tundub, et hooaeg on olnud heitlik ja ettearvamatu nagu aasta 2020 üldisemalt.