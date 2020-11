Haigla õendusosakond täitus heade soovide ja värvidega

Kuressaare haigla õendusjuht Piret Sarjas märkis, et suur rõõm oli leida piltide seast ka oma lapselaste – kuue- ja kolmeaastase poisi – joonistused.

“Kunstiteoseid on tõesti igasuguseid ja huvitavaid, erinevates tehnikates ja suurustes. Tegijaid on samuti olnud päris pisikestest kuni suuremateni välja,” rääkis Sarjas, kelle sõnul on suur rõõm näha, et osa asutusi on üleskutsele ka kollektiivina reageerinud.

Nimelt on õendusosakonna pildigalerii jaoks pilte loovutanud nii koolid kui ka lasteaiad.

Head soovid

Oma panuse on näiteks andnud Kuressaare Vanalinna kool ja Saaremaa ühisgümnaasium, Kuressaare Pargi ja Ristiku ning Tornimäe lasteaed. Postiga pani pildipaki teele Tallinna Virmalise lasteaia Rändajate rühm, kelle pildid nüüd samuti Kuressaare haigla seinu kaunistavad.

Täiendavaid emotsioone lisavad piltide juurde pandud soovid. “Kes soovib head või kiiret paranemist, keegi omakorda ilusat päeva või kaunist sügist,” rääkis Sarjas.

“Mõni laps on tõesti suure kunstiandega, ent ka need pisemad, kes on pildile püüdlikult vikerkaari, lilli ja lehti visandanud, on seda teinud täpselt nii, nagu parajasti oskavad. Kõige olulisem on mõte, mida pildiga edasi antakse.”

Õendushoolduse osakonna perenaine Tiina Raamat tõdes, et pildid on osakonda toonud rohkesti värve ja positiivsust. Samuti kiitis ja tunnustas ta ka osakonna töötajaid, kes lisaks muudele kohustustele on leidnud aega uusi laekuvaid töid usinasti üles riputada.

Raamatu sõnul teeb iga pilt südame soojaks. Ta märkis, et nii mõnigi osakonnas viibiv eakas on pilte ainiti vaatama jäänud ja nendesse süvenenud.

Selleks, et laste head soovid ja püüdlikud joonistused jõuaksid ka nende patsientideni, kes ise omal jalal enam ei kõnni, plaanivad osakonna töötajad köita osa pilte kausta ja need palatitesse viia.

Suur pildivalik

Õendushoolduses jalaoperatsioonist taastuv Kati Haamer tõdes, et pildid ja juurdekirjutatud head soovid toovad naeratuse näole. Kuna pildivalik on tõeliselt suur ja need on üleval kogu osakonnas, on tema sõnul ka rohkem motivatsiooni ringi liikuda, pilte uurida ja kirjapandut lugeda.

“Hallis sügises on selline värviline lisand tõeliselt rõõmutoov. Lapsed on tõesti pingutanud ja vaeva näinud ning igaüks on omamoodi teose valmis saanud. Muidugi teeb tuju eriti heaks see, kui loed, et keegi midagi head soovib,” rääkis Haamer, kellele jäid väga silma Kuressaare Vanalinna kooli õpilaste suured ühistööna valminud pildid.