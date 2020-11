Kahe lapse ema: aidata tuleb tegelikke abivajajaid

Nõustun sellega, et elatis on praegu ühe lapse kohta suur. Selle suurus on aus vaid nende isade suhtes, keda oma lapsed ei huvita. Nende isade suhtes aga, kes väga palju oma lastega koos aega veedavad ja nende peale raha kulutavad ning ikkagi peavad täies mahus elatist maksma, on praegune elatissumma väga ebaaus.

Ma ei ole nõus sellega, et teise lapse elatist tahetakse vähendada. Seda plaani põhjendatakse sellega, et teisele lapsele pole näiteks vaja nii palju asju – nt mööblit ja rõivaid – osta. Selle peale küsin küll, et mismoodi ei ole vaja? Kas teine laps peab põrandal magama? Ja ega ikka teismelise tütre riideid tema nooremale vennale ka väga edasi ei anna.

Sama absurdne asi on riigipoolse lapsetoetuse erinevus kahe või kolme lapse puhul. Mul on kaks erinevast soost last, toetus on kokku 110 eurot. Lapsed on aktiivsed, tahavad trennides käia ja kulusid on omajagu. Samas on peresid, kus kasvab kolm poega või kolm tütart, kes jagavadki riideid ja mingi huvialaga ei tegele. Neile maksab riik 500 eurot kuus. Toetused ja elatised võiksid olla ikkagi vajaduspõhised, mitte niisama rahaloopimine. Riik viskab praegu raha sinna, kus seda nii väga vaja pole, selle asemel, et tegelikke vajajaid aidata.