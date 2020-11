Virves ja Kiil katsetavad Kehalas R5-autosid

Andre Kiili kasutada on Markko Märtini ja Ott Tänaku tiimilt RedGray renditud Hyundai I20 R5. Esimesed meetrid sai Kiil uut autot testida alles reede südapäeval.

Robert Virves sõidab samuti RedGray tiimilt renditud Ford Fiesta R5-ga. Virvese jaoks on see elu esimene ralli nelikveolise autoga ning nii nõu kui jõuga on talle abiks rallisõitja Marko Ringenberg. Erinevalt Kiilist õnnestus Virvesel autot kuu aega tagasi ka testida. Testi järel hindas Virves auto saarlasele kohaselt “kenaks”.