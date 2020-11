Kuidas kaitsta Kuressaare vanalinna?

Tänapäeval on inventeerimisel arvutustest loobutud. Püütakse hoopis iga hoone väärtustest ja ajaloost võimalikult hea ülevaade saada ning saadud info põhjal hinnata, millised muinsuskaitselased nõuded ja leevendused on hoone puhul põhjendatud. Inventeeritud hoonete kirjeldused ja pildid on mälestiste registris register.muinas.ee ja muinsuskaitseameti Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise lehel.

Uue kaitsekorra avalikus menetluses (mis leiab aset loodetavasti järgmise aasta algupoolel) on igaühel võimalik kaasa rääkida, kas hooned on jõudnud õigesse kategooriasse või on midagi olulist märkamata jäänud.

Uue kaitsekorraga on oodata olulist seniste piirangute leevenemist. Seni olid kõik muinsuskaitsealal paiknevad hooned seaduse järgi samal pulgal, nüüd on aga plaanis jagada need kolme kaitsekategooriasse: A, B ja C. A-kategooria hooned jäävad endiselt tervikuna muinsuskaitse alla. Sellesse kategooriasse peaks kuuluma hooned, mille siseruumides on olulisi kultuuriväärtusi (nt mantelkorstnad, maalingud jms) või võib eeldada nende olemasolu.

B-kategooria hoonete puhul tehakse leevendus siseruumides ehitamise suhtes. (Seni on kõikide muinsuskaitseala hoonete siseruumide ümberehitamiseks olnud põhimõtteliselt nõutud muinsuskaitseameti luba.) C-kategooria hoonete puhul tehakse olulised leevendused kogu hoone ümberehitamise suhtes.

Pidanud korduvalt pikki arutelusid, millistele hoonetele mis kategooria määrata, on kaitsekorda koostavas töögrupis (kuhu kuuluvad muinsuskaitseameti ja Saaremaa vallavalitsuse esindajad ning sõltumatud pärandispetsialistid) tekkinud mulje, et suures pildis on üksikute hoonete interjööriga tegelemisest või mittetegelemisest palju olulisem muinsuskaitseala piiride küsimus. Piirid määravad, kus saab muinsuskaitseamet üleüldse nõuda ajalooliste hoonete säilimist ja vähemalt välisilme viisakat restaureerimist.

Paljudes kohtades jookseb muinsuskaitseala piir praegu piki tänavat nii, et üks tänavapool on sees ja teine väljas, isegi kui hoonestus on põhimõtteliselt samaaegne ja sama väärtuslik. Samuti on muinsuskaitseala piirest väljas paar äärmiselt huvitavat ja haruldast puithoonete piirkonda: 18. sajandil tekkinud eeslinn Toriküla ning 19. sajandi lõpust hoonestatud Uus-Roomassaare tänav. Tõsiselt peaks kaaluma ka nende alade lisamist muinsuskaitseala piiresse – Pärnus näiteks on analoogne villade ala muinsuskaitsealas sees.

Kolm kaitsekategooriat

Töögrupiga oleme suure osa Kuressaare vanemast hoonestusest liigitanud kaitsekategooriasse B. Koos interjööriga kaitstavad ehk A-kategooria ettepanekud jäävad ilmselt üsna erandlikeks. Keerulisemad on olnud arutelud uuemate hoonete üle. Selgelt on II maailmasõja järgses arhitektuuris muinsuskaitsealal pigem sobimatuid hooneid, kuid leidub ka väärtuslikku arhitektuuri, mille välisilmet ei tohiks rikkuda. Kas nn Tursakirik (Kiriku tn 5 postmodernistlik kalapood) väärib kategooriat B? Aga mida arvata Postimajast ja Kaubamajast, Ferrumist ja Ajamajast?