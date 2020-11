Eliis Paimre sai “Pärlipüüdja” auhinna

Eesti lasterikaste perede liit annab igal aastal välja “Pärlipüüdja” auhinna, millel on kaks kategooriat: “Rajaleidja” ja “Teenäitaja”. “Pärlipüüdja” auhinnaga tunnustame vanemaid, kes oma südikuse, töökuse ja heatahtlikkusega on tõeliselt inspireerivad,” ütles liidu president Aage Õunap. “Tänavused Pärlipüüdjad on suutnud jätta niivõrd sügava jälje, olnud tõelisteks eeskujudeks ning tõestanud seda, et kui väga tahta, saab kõigega hakkama,” lisas Õunap.