SIIN SAAB PROOVI ANDA: Maris Sink, kes on üks neist, kel tuleb saarlastelt COVID-19 proove võtta, rõhutab, et testimisele pääsemiseks on vajalik saatekiri, ning osutab, et proovivõtutelgi leiab nüüd uuest kohast haigla peauste kõrval.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl