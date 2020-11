Lossi uuendamise projekteerimishanke võitis KAOS Arhitektid

SA Saaremaa Muuseum juhatuse liige Rita Valge ütles, et kõigi osalejate pakkumised olid tugevad ja kahel ka varasem kogemus muuseumidega. Ta lisas, et hankega otsiti lossile uut sisearhitektuurset lahendust, edasise projekteerimise käigus ühendatakse see juba uue ekspositsiooniga, mille ideekavandi leidmiseks tuleb eraldi konkurss.