Maskivastased, jääge vähemalt viisakaks!

Haiglapersonal, kes on töötanud aastaid selleks, et teie tervise eest hoolitseda, on maske kandnud kogu aeg. Kirurg, kes opereeris sind, sinu lähedast või tuttavat, kandis maski väga mitu tundi järjest ja seda selleks, et kaitsta patsienti – sind! Mina, mu kolleegid, kursusekaaslased lähme iga päev tööle ja paneme ette maski, et kaitsta teid. Ja siis me loeme meediast, kuidas maski kandmine tekitab ajukahjustust ja üldse on need ühed saadanast asjad välja mõeldud.