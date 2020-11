Transpordinõunik Kaarel Tang tõusis osakonnajuhiks

“Olen omandanud põhjalikud teadmised avaliku sektori toimimisest, õigusaktide koostamisest ja rakendamisest, rahvusvahelisest koostööst ning uute algatuste juhtimisest,” põhjendas Tang soovi ja võimalust liikuda oma praeguselt ametikohalt edasi. “Lisaks on vald ja kolleegid mulle viimase aasta jooksul tuttavaks saanud ning nii saab uue ameti puhul kiiremini asja kallale asuda,” täiendas ta.

Kaarel Tang on lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli ning tal on magistrikraad logistika ja transpordi planeerimise erialal. Samuti on ta lõpetanud Mainori kõrgkooli projektijuhtimise erialal. Saaremaa vallavalitsuse transpordinõunikuna asus Kaarel tööle tänavu 3. veebruarist.