Kuni pole keelatud, saame ikka kokku!

Madis Aavik, MTÜ Saaremaa Meeskoor SÜM juhatuse esimees:

Keegi pole otseseid kokkusaamise keelde meile peale pannud. Niikaua kui ametlikult lubatakse koos käia, me seda ka teeme. Saame kaks korda nädalas kokku proovides Kuressaare muusikakoolis. Koroonaohu tõttu tegutseme hajutatult suures ruumis. Meie punt ei ole kuigi suur – kuna kõik igas proovis kohal ei käi, on meid korraga koos viieteistkümne ümber.

Olen kuulnud arvamust, et viirused levivad hästi, kui inimesed valju häält teevad, näiteks laulavad. Kindlasti seal mingi ohufaktor on, aga kuna suhtleme üksteisega nii palju, arvestame kõik sellega, et kui kellelgi vähegi mingid haigussümptomid on, siis ta proovi ei tule. Maskikandmise proovis oleme teinud igale mehele vabatahtlikuks – kannab või ei kanna vastavalt sellele, kuidas ta ise tunneb. Kui laulja tervis on korras, ei tohiks maskiga laulmine liiga raske olla. Mõni mees on proovides maski ka kandnud. Eks see muidugi võta hääle kvaliteeti natuke alla, aga kui laulja tunneb, et maski on tarvis, siis loomulikult ta kannab seda.

Nagu paljud teisedki, oleme ka meie pidanud oma esinemisi ära jätma. Üks suurem üritus, kus üles astuma pidime, "Jõulumüsteerium" 29. novembril, tühistati. Meie oma kontsert, mis on pühendatud Veljo Tormise 90. sünniaastapäevale, 10. detsembril Tornimäe rahvamajas praeguse seisuga toimub.

Maire Sillavee, Salme rahvamaja juhataja ja Salme vallateatri lavastaja:

Eks see koroona mõjuta meidki – paljud siinsed mehed käivad ju välismaal tööl ja koju tulles peavad isolatsioonis olema. Püüame siiski oma rahvamajas tasapisi toimetada ka praegusel keerulisel ajal. Kuni kümme inimest ju ikka kokku saada tohib. Meie tantsurühma kuuluvad abielupaarid, kes niikuinii elavad koos ja suhtlevad teiste paaridega tihedalt.

Oma teatritrupiga püüame praegu lavale tuua uut tükki – loodetavasti aasta alguses selleni ka jõuame. Olemasolevate lavastustega käime ikka väljas, aga publikut on koroonaajal paratamatult vähem. Järgmine ja ühtlasi meie tänavune viimane etendus "Saar" on meil kavas 8. detsembril Sandlas.

Maskikohustus kehtib ka Salme rahvamajas – külastajatele, kes tulevad kontserte ja etendusi vaatama või kinno. Meie viimasel üritusel, kinoseansil istusid memmekesed saalis, maskid ilusti ees. Laval esinejad maske ei kanna. Keelatud see muidugi ei ole.

Seni pole me üritusi ära jätma pidanud. Ilmselt aga jäävad maakonna rahvamajades tänavu ära kõik aastalõpupeod. See on ka arusaadav – need, kes mandrilt või võõrsilt kodusaarele tulevad, võivad ju eneselegi teadmata sealt viiruse kaasa tuua.

Marili Otstavel, FitLife'i Kuressaare spordiklubi juhataja ja treener:

See koroona-aasta on meie jaoks olnud üsna raske aeg. Meil on küll oma tugitala – kliendid, kes on endale kindlaks jäänud ja kõigele vaatamata meie trennides edasi käivad –, ent eelmiste aastatega võrreldes käib kliente klubis praegu oluliselt vähem.

Loomulikult täidame klubis kõiki viiruse ennetuse meetmeid ja ka kliendid ise on ohutusnõuete täitmisel väga hoolsad. Kõik jälgivad oma enesetunnet ja haigena keegi trenni ei tule.

Kuressaare spordihoonesse sisenemisel ja üldkasutatavates ruumides tuleb kanda maski, trennisaalis seda aga tegema ei pea. Kui keegi tahab trenni tehes maski kanda, siis keelatud see loomulikult ei ole. Nendes trennides, kus tempo taga, võib see esialgu olla keeruline, raskevõitu, aga küllap sellega harjub.