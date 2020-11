Ministeerium tahab renoveerida ametikooli ühika

“Ühiselamu uuendamise teema tuli lauale seoses riigigümnaasiumi ehitamisega, aga praegu on plaanid alles väga algusjärgus,” ütles ametikooli haldusjuht Arvo Kereme.

Tema sõnul on kavas täielikult uuendada õpilaskodu vana hoone Vallimaa tänava ääres. “See 1961. aastal käiku antud hoone on tõeline ühikas selle sõna otseses tähenduses,” rääkis Kereme. “Sansõlmed on koridori peal ühiskasutuses, pesemisruumid allkorrusel.”

Milline uus ühiselamu välja nägema hakkab, seda ametikool ministeeriumiga alles arutab.

“Kaardistame ministeeriumi ja Riigi Kinnisvara AS-iga praegu mahtusid – kui palju kohti tegelikult tarvis läheks, kui palju ehitada lubataks, milline võiks olla planeering,” loetles Kereme.

Tema andmeil otsib ministeerium arhitekti, kes ühiselamuga tegelema hakkab.

“Protsess, kuni ühiselamu viimaks valmis saab, on pikk,” tõdes Kereme. “See, kui riigigümnaasium järgmisel sügisel tööd alustab, ei tähenda veel, et meil selleks ajaks uus maja valmis on. Põhimõtteliselt aga oleme valmis riigigümnaasiumi õpilasi majutama.”

Leisi osavallakogu tõdes oma 9. novembri koosolekul, et Kuressaare gümnaasiumides õppivate laste eluasemeprobleem on lahendamata, kuna ühiselamukohti napib. Kuressaare gümnaasiumil puudub õpilaskodu sootuks. “Erapindadel elavate laste vanematele tekivad märkimisväärsed lisakulud, puudub laste järelevalve,” märkis osavallakogu. “Internaatides oli personal, kes laste tegemisi jälgis ja neid vajadusel aitas.“

Saaremaa vallavalitsuse üldharidusnõuniku Õilme Salumäe sõnul on Kuressaares õppivatel gümnasistidel võimalik majutust leida Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilaskodus Kingu tänaval ja Kuressaare ametikooli ühiselamus.

“Kingu tänava majutuskohad on kõik komplekteeritud, kuid jätkuvalt on soovijatel võimalus saada kohti Kuressaare ametikooli õpilaskodus,” kinnitas Salumäe. Ta lisas, et veel 24. novembri seisuga oli Kuressaare ametikooli direktori Neeme Ranna kinnitusel vaba 19 majutuskohta.