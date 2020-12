Maskimäss – anarhistid vs. ühiskonna pailapsed?

Ühelt poolt tundja näeb, et vastuseis tuleb viletsast informeeritusest või arusaamisvõimest. Teiselt poolt tundja näeb täpselt sama. Mõlemad eksivad: kogu teave on kõigile kättesaadav (see võib mullidesse koonduda, aga ükski info pole sihikindlale inimesele kättesaamatu) ja arusaamise võimelt erinevad inimmassid üksteisest vähe (üksikindiviidid palju, aga massid vähe). Vahe on hoopis mehhanismides, mis inimesi infot valima ja tõlgendama suunavad. Need mehhanismid on inimeste hoiakud ja väärtused.

Proovime siis uuesti: ühelt poolt tunduvad piirangute vastased isepäised ja hoolimatud anarhistid; teisalt tunduvad piirangutega nõustujad ühiskonna pailapsed, kel pea on ainult selleks, et kuhugi oleks hõbelusikat pista. Vastavad väärtused oleksid seega enesekehtestamine versus sobitumine.

Tere, demokraatia!

Nende kahe väärtuse mahutamine ühiskonda on ürgmõistatus, mis alles ootab lahendamist. Kui teha nii, et kõik kehtestavad, mis pähe tuleb, siis saame kõigi sõja kõigi vastu. Kui kõik katsuvad end alla suruda, et kenasti sobituda, on kõigil paha sõdimatagi. Kui teha nii, et ühed kehtestavad end üle teiste, saame ebaõiglase maailma. Ja nii edasi – katse-eksituse käigus on leiutatud näiteks demokraatia.

Vahel tundub, et meie demokraatia on liiglubav. Sõnaõiguse kriteeriumiks ei ole seisukoha põhjendatus, vaid selle pelk olemasolu. Debattides on sama kaal hoolikalt läbimõeldud seisukohtadel, pealiskaudseil emotsioonidel ja strateegilistel väljaütlemistel mingite salasepitsuste tarbeks. Lärmakaid vähemusi, kes ei suvatse mõne otsusega leppida, pole võimalik piirata ilma demokraatiast väljumata. Justnagu oleks mingit karmimat korda vaja.

Võib aga olla, et näiliselt kõike lubades ei võimalda meie demokraatia tegelikult midagi.

Kõigil protestijatel, mitteprotestijatel, kõigi arvamuste kõigil kandjatel on täiesti austusväärne ettevalmistus oma alal, samuti on neil mitmeid täiesti mõistlikke soove ja vajadusi, mille eest võidelda, ning tihti ka valmidus seda teha. Üleüldine puudus on aga kogemusest, et demokraatia toimib. Töö juures kehtib ülemuse rumal sõna, omavalitsuses pädevuse ja hoolivuse mitmekesisus, riigis aga täitsa arusaamatu segu igat sorti ollustest. Ohtrad kaasamisalgatused igal tasandil on osutunud kas farssideks või asjatundmatuseks.

Üritada oma tahet reaalselt kusagil kehtestada on justkui töötada juhtpaneeliga, mille ükski nupp ega kang ei tööta. Kui sellisel paneelil frustreerunult ringi toksida ning leida lõpuks lüliti, mille muljumisel juhtub midagigi – sütib tuli, kostab kriginat, tuleb kuskilt suitsu või nii edasi –, siis palun väga, see ongi see, mida operaator üldse teha saab.