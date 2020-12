Estravel sulges Kuressaare reisibüroo

Esinduses töötanud reisikonsultant Piret Juht ütles Saare Häälele, et büroo on määramata ajaks suletud ja tema detsembri algusest koondatud. Juht lisas, et koondamine ei tulnud talle ootamatusena, kuna olukord turismiäris on olnud keeruline juba märtsikuust saadik.

Estraveli tegevdirektor Anne Samlik ütles, et viimastel kuudel on käive olnud liiga madal, et õigustada kohaliku teenindusbüroo ülalpidamist. "Sama saatus on tabanud ka meie Haapsalu bürood ning samuti Tallinna lennujaama ja Tallinna Stockmanni bürood. Kui koroonakriisi lõppedes Saaremaa klientide reisimahud taastuvad, avame Kuressaare büroo uuesti, kuid täna ei oska me selleks ühtegi kuupäeva välja pakkuda," rääkis ta.