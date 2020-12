Maie Hõbenael ja Mait Must said hõbedase teenetemärgi

Teenetemärkide saajate teenete kirjelduses märgitakse, et põllumajandusameti Lääne regiooni peaspetsialist Maie Hõbenael on järjepideva töö ja suure pühendumisega andnud olulise panuse taimekaitse järelevalvesüsteemi toimimisse. Oma tööga on ta aidanud vältida taimekaitsevahendite väärkasutamist, toetades sellega puhta elukeskkonna säilimist ning kvaliteetse toidu tootmist. Hõbenael paistab silma ääretult kõrge pühendumusega ega ole ainult kontrollija ja karistaja, vaid on ka nõuete ja nende eiramise tagajärgede selgitaja.