Imre Sooäär: "Miks on meie ümber nii palju viha ja nii vähe mõistmist?"

Imre Sooäär andis esmaspäeval riigikogus ametivande, kuid enne seda esines ta sõnavõtuga, milles selgitas oma seisukohti, vahendas BNS. "Tunnen oma õlgadel suurt koormat, aga tunnen, et pole õige teha valesid otsuseid südametunnistuse järgi," sõnas Sooäär.

"Miks on meie ümber nii palju viha ja nii vähe mõistmist," ütles Sooäär. "Ma usun demokraatlikku õigusriiki," sõnas ta. "Hirm on kõige suurem pandeemia. Peame tõusma sellest kõrgemale ja tegema otsuseid armastusega."

Riigikogu esimees Henn Põlluaas ütles Sooäärele, et riigikogu protseduurireeglid ei näe ette sellist sõnavõttu. Ka sõnas Põlluaas, et see pole vandeandmine, vaid kõne.