Kuidas koroonakriisist edukalt välja tulla?

▶ Saatejuht Tõnis Kipper: Milline on praegu olukord haiglas?

Laane: Kuressaare haiglas on elu rahulik, aga oleme pidevalt valvel. Saaremaa nakatumisnäitaja on võrreldes muu Eestiga väga madal. Kindlasti on oma osa kevadisel puhangul. Usun, et praegu on Saaremaal ka rohkem kui mujal Eestis inimesi, kel on antikehi ja kes on infektsiooni eest kaitstud.

▶ Praegu valla kriisistaap iga päev koos ei käi?

Niits: Ei käi. Kogunesime üle pika aja neljapäeval. Kõik said rääkida, mis on nende valdkondades tehtud, milline on uuem informatsioon ja ettevalmistused. Leidsime, et iga päev me koos käima ei pea. Jälgime olukorda. Staap suhtleb WhatsUp´i rakenduse kaudu. Kui olukord tõsisemaks muutub, siis tuleme kokku.

▶ Kuidas läheb ettevõtjail – see, kes on tubli, on jätkuvalt tubli?

Pajussaar: Ettevõtjad on alati tublid, sest muud varianti ei ole. Pead ju kuidagimoodi hakkama saama. Tegelikult on meil olukord praegu väga rahulik. Saaremaal meid koroona praegu veel nii palju ei mõjuta. See ei tähenda aga, et sisemiselt rahulikud oleksime ega muretseks. Kui üks inimene töökollektiivist peaks haigeks jääma, tähendab see, et kogu kollektiiv peab töö juurest mõneks ajaks irduma. See aga tähendab iga ettevõtja jaoks suurt probleemi. Seetõttu on ettevõtjad praegu pigem mures, sest nakatumise tagajärjed oleksid ettearvamatud. Praegu aga saame kõik rahulikult töötada ja oleme väga heas seisus. Kindlasti on 2020. aasta näitajad olnud Saaremaa jaoks väga head. Arvan, et hea keskkond ja targad otsused saadavad meid ka tulevikus.

▶ Kas teil on täna siin raadistuudios kindlam istuda kui kevadel?

Laane: Praegu on küll rahulik, aga peame olema valmis, et olukord võib väga äkki muutuda. Meie kõige suurem murekoht on hooldekodud. Enamik hooldekodusid jäi kevadel viirusest puutumata. Kui viirus sinna satub, võib kevadine olukord korduda. Mis me kevadest õppinud oleme? Ostsime haiglasse antigeeni-testi. See kiirtest pole küll nii tundlik kui PCR-test, aga peaks ära näitama, kas inimene on nakkusohtlik. Et saaks enne vahetust või tööaja algust teada, kas inimene on nakkusohtlik või mitte. Ka siis, kui inimene tuleb tööle ja tal on haigussümptomid, saab kindlaks teha, kas nende sümptomite põhjuseks on Covid-19 või mitte.

▶ Seega praegu oleme kevadiste kogemuste võrra targemad.