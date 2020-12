Politsei leiab, et saarlased on tublid maskikandjad

Matis Sikk FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Kuressaare politseijaoskonna patrullijuht Matis Sikk ütles, et politsei pöörab maski kandmisele tähelepanu oma tavapärase töö käigus ning vajadusel politseinikud vestlevad inimestega ja selgitavad, miks maski kandmist nõutakse.

“Üldjuhul on inimesed olnud väga mõistvad. Kiidan saarlasi, sest üldiselt on meil maskide kandmisega väga hästi. Usun, et seda võib igaüks ka ise täheldada,” rääkis Sikk.

Ka läinud pühapäeval käisid politseinikud erinevates kauplustes, bussijaamas ja ühes tanklas ning võisid tõdeda, et maski ei kandnud mõni üksik. “Politseinikud vestlesid nendega, pärast mida panid need inimesed endale näo ette näiteks salli või said politseinikelt maski,” ütles Sikk.

Patrullijuht täpsustas, et kui politseinikel on alust arvata, et inimene rikub maski kandmise nõuet teadlikult, siis teavitatakse sellest ka tervise-

ametit.