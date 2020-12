Kas printsess Diana oli hiidlane ehk Mis seob printsess Dianat ja Jaan Krossi?

Nende naljatilkade sõnul on see viirus (ja mõne asjatundlikuma targa arvates viirused üldse) üks järjekordne vandenõu. Esialgu ei ole täpsemalt aru saada, kas selle taga on Bilderbergi grupp või juudid ja vabamüürlased üldisemalt.

Aga ikkagi – kuidas? No vaadake ... Ega see Neil Armstrong ju 1969. aastal tegelikult kuu peal käinud. Seda kõike imiteeriti stuudios, sest raha kulus ära labori peale, kus loodi HIV-viirus.

Uuemat! Aleksandr Litvinenko ei olnud KGB-st – või FSB-st – ärakaranud agent, vaid tegelikult Putini usaldusisik, kes saadeti Londonisse (kosja). Ja siis see, kes tegelikult Kennedy maha laskis (muidugi mitte Lee Harvey Oswald!), sai amnestia, kui ta ka Litvinenko teise ilma saatis. Need – tegelikud – sündmused aitas kalevi alla sokutada üks pikka aega Eesti välisteenistuses töötanud Rumeenia juurtega kõrge ametnik, kes on olnud ka Mosaadi Baltimaade residentuuri ülesehitaja.

Kõik on selge!

Kuna Leonid Apananski vahendatud Eesti isamaalise valitsuse täiesti salajasel moel läbiviidud relvatehinguga jäi üles auvõlg Albaania reformikomitee ees, siis kaaluti isegi võimalust sellisel kombel tapetud rahvusvaheliste topeltagentide edaspidist matmist Tallinna Siselinna kalmistule. Et selline rahvale raskesti seletatav sobing avalikuks ei tuleks, tagandas Tallinna linnavalitsus esialgu Tallinna Kalmistute juhtkonna. Kuna asjad hakkasid hargnema, likvideeriti kogu ettevõte ja liideti tegevus Kadrioru pargiga. Aga skeptikuid see igivana nõks – firma likvideerimine – ära ei peta. On teatavaks saanud, et kevadel valmib Tallinna Siselinna kalmistu territooriumil uus administratiivkompleks, kuhu asuvad tööle ... (ma ei tohi öelda!) Kui nüüd meenutada, et samal kalmistul on Pillapalu vägilase Kristjan Palusalu järgi oma näo ja kuju saanud Aljoša ehk igavese tule (tundmatu) vahisõdur, siis polegi siin enam midagi rääkida – kõik on selge!

Ajaloosündmused ja loodusteaduslikud asjaolud, nagu näiteks viirus, ei ole usu, vaid teadmise küsimused.

Muidugi mõista pole sellest miski tõsi. Sain sellest minagi teada alles sedasama artiklit kirjutades ... Üldse on teoks saanud vandenõusid olnud ajaloos vaid käputäis, sest inimlikud omadused edevus ja kadedus on enamiku vastavatest kavatsustest juba eos lörri lasknud.

Aga vaat tõeline vandenõumees Eestis oli Jaan Kross.

Kas riigikrahv ja keisrinna Jelizaveta õuemarssal Karl von Sievers oli tõesti kõigepealt Rakvere mõisa Tiesenhausenite toapoiss ja siis – vurduu! – mõisaproua baldahhiini alt otse Peterburi lossi?!

Kas Timotheus von Bock oli geenius või sealt sammuke edasi – hullumeelne?!

Kas Johan Köler tõepoolest nii väga kahetses oma valikut Kaarli kiriku altarimaali modelli osas?

Vaielge vastu!

Kas imetlusväärse rahvusvahelise tuntusega õigusteadlane, Tsaari-Venemaa hiilgav esindaja Friedrich Martens ja soome kommunist, Lenini lähedane sõbranna Hella Wuolijoki tõesti Valga rongis kohtusid?! Kas tsaari ihuarst Karell ..? Oh – loetelu on liiga pikk!

Vaat need olid julged mõtted! Jaan Kross on kõige selle kohta nii palju kui võimalik välja uurinud ja siis iga loo eraldi raamatuks kirjutanud. Aga vandenõu nüüd alles algab: kas Kross pani kirja selle, mida ta arhiivides teada sai? Või fantaseeris ta nii, nagu andekale kirjanikule kohane? Või ehk pani ta kirja hoopis seda, mida juudid ja vabamüürlased käskisid?

Niisiis ühendab Jaan Krossi ja printsess Dianat lähedus vandenõuteooriatega. Üks kirjutas täiesti suurepäraseid teoseid, millest enamiku süžeeks on ajalooline fantaasia, millest enamiku sündmustikku võib omas ajas omamoodi vandenõuks pidada. Teise elust ja surmast on fantaseeritud rohkem vandenõulisi lugusid kui teistest tema kaasaegsetest kokku. Selline "ühendamine" on muidugi sama jabur ja sisutühi kui vaktsineerimise vastu võitlemine ja viiruse eitamine, aga – vaielge vastu!

Vandenõuteooriad on auklikud või vähese vaevaga auklikuks lastavad – ikka väitluskunsti ja mitte kahuritule mõttes. Ajaloosündmused ja loodusteaduslikud asjaolud, nagu näiteks viirus, ei ole usu, vaid teadmise küsimused.