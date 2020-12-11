R, 11.12.2020
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Peresündmused Saare maakonnas
2.– 9. detsember

Peresündmused.

FOTO: unsplash.com

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 2.– 9. detsember.

SÜNNID

  • Sofia Sepp (7.11) Haeska küla
  • Simona Tamm (19.11) Salme alevik
  • Helmerise Schults (23.11) Kuressaare linn
  • Henri Haas (23.11) Tõlluste küla
  • Andreas Avik (1.12) Valjala alevik
  • Paul Paljak (1.12) Hindu küla
  • Renate Rekand (1.12) Suur-Randvere küla
  • Tessa Pärtel (2.12) Linnaka küla
  • Emma Kula (3.12) Tornimäe küla
  • Mia Jaakson (3.12) Pähkla küla
  • Sergo Latkin (4.12) Kuressaare linn

SURMAD

  • Lembit Hein (85) Kuressaare linn
  • Ester Vask (88) Kuressaare linn
  • Ants Vaga (84) Kuressaare linn
  • Andrei Afanasjev (64) Kuressaare linn
  • Amanda Tilling (86) Veere küla
  • Leonhard Ekeblad (87) Mätja küla
  • Rein Noot (77) Kuressaare linn
  • Arvo Riik (68) Tõlluste küla
  • Anneli Arder (63) Kuressaare linn
  • Maido Vaga (59) Kuressaare linn

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