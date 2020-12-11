Peresündmused Saare maakonnas
Registreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 2.– 9. detsember.
SÜNNID
- Sofia Sepp (7.11) Haeska küla
- Simona Tamm (19.11) Salme alevik
- Helmerise Schults (23.11) Kuressaare linn
- Henri Haas (23.11) Tõlluste küla
- Andreas Avik (1.12) Valjala alevik
- Paul Paljak (1.12) Hindu küla
- Renate Rekand (1.12) Suur-Randvere küla
- Tessa Pärtel (2.12) Linnaka küla
- Emma Kula (3.12) Tornimäe küla
- Mia Jaakson (3.12) Pähkla küla
- Sergo Latkin (4.12) Kuressaare linn
SURMAD
- Lembit Hein (85) Kuressaare linn
- Ester Vask (88) Kuressaare linn
- Ants Vaga (84) Kuressaare linn
- Andrei Afanasjev (64) Kuressaare linn
- Amanda Tilling (86) Veere küla
- Leonhard Ekeblad (87) Mätja küla
- Rein Noot (77) Kuressaare linn
- Arvo Riik (68) Tõlluste küla
- Anneli Arder (63) Kuressaare linn
- Maido Vaga (59) Kuressaare linn