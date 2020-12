Huvikoolid valmistuvad piiranguteks

Kuressaare muusikakooli juht Tarmo Berens ütles, et nad elavad juba üsna vaheajarütmis ja suurem õppetöö on lõppenud. Jõulukontsert korraldati seekord juba kuu alguses ja kooli juubeliüritused jõuti ka ära teha.

Kui kontaktõppe keeld kestab pikalt ja jätkub ka uuel aastal, tuleb pilliõpetamine kolida samamoodi distantsõppele nagu kevadel. Berens usub oma sõnul, et nad saavad hakkama, kuid sel viisil pilliõpe läheb palju aeglasemalt. Ta lisas, et mahajäämise protsent on umbes kuus-seitse.

FC Kuressaare noortetreeneri Jan Važinski sõnul tähendab valitsuse otsus, et trenni tuleb teha väljas ja väikestes gruppides, nagu tehti kevadelgi. Seega on see juba läbitud tee. Ta märkis, et oluline vahe võrreldes kevadega on ilm. Siis oli juba soe, kuid nüüd läheb aina külmemaks.