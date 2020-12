Koolide seisukord luubi all

Valla haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Urmas Treiel ütles, et esimese etapis auditeeritakse Kuressaare gümnaasiumi, Kahtla lasteaed-põhikooli, Tornimäe kooli, Kihelkonna lasteaed-põhikooli, Pihtla kooli ja Rohu lasteaeda. Kuivõrd auditit tehakse koos Muhu vallaga, siis on valikus ka Muhu spordihall. Esimesi etapi auditi koostab Ösel Consulting OÜ ja see peab valmima 2020. aasta lõpuks. Valla poolt osaleb auditis ehitusinsener Argo Miller.