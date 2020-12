"Abikaasa Eve kodutalu naaberkrunt Reekülas sai ostetud kuskil kümmekond aastat tagasi. Naabrid on hästi head tuttavad," naerab tänavune aasta isa Taavi Tuisk oma kodu saamise lugu tutvustades. Praeguse kodu asemel olnud vanast taluhoonest oli ostuhetkeks alles õige vähe. Umbes ühe toa jagu. "Pigem oli see midagi kuurilaadset. Sellest vanast ei õnnestunud säilitada midagi, ka vundamenti mitte. Alles jäi vaid talukoha nimi – Tõnu. Ehitasime ikka päris uue maja. 2010 kevadel kolisime sisse."

Algklasside aritmeetika ütleb, et väike juubel on just seljataha jäänud. "Ei mäletagi, kas me seda tähistasime ka..?"