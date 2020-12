See aasta annab teile võimaluse lõigata varasemate aastate metoodilise tegutsemise vilju. Tunnete, et viimastel aastatel tehtud intensiivne töö hakkab tulemusi andma. Välistatud pole ka ametikõrgendus või hea tööpakkumine mõnelt muult ettevõttelt. Aasta annab mitmeid häid võimalusi eneseteostuseks, eriti häid võimalusi selleks avaneb juulis ja augustis. Kui olete mingil erilisel põhjusel tööta, siis leiate kindlasti endale tasuva töö, kuid eeldatavasti pigem sügisepoole. Sel ajal võib ette tulla ka tööreise, millel on oluline roll teie edasise karjääri edendamisel.