Kodukootud jõulud: kinkide pakkimise ja lauakaunistuse SOS

"Sel aastal on meie pere jõululaua taga üks pisikene paarikuine beebi," avaldab Brette. "See tähendab aga seda, et kui varemalt on mul olnud mõnusalt aega pakkida, sättida ja mõelda, siis sel aastal käib kõik kuidagi kiirkorras ja aja peale." Nõnda jagab noor ema teistelegi paar lihtsat soovitust, kuidas kiiresti kingikotte kaunistada ning jõululaualegi kerge kaunistus teha. "Ja seda kõike kahe 20-minutilise beebiune ajal," lubab ta.