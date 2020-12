Kohaletulnud päästjad selgitasid välja, et ühe korteri kaminas põletati tekki. Tekk kustutati ja elanikele selgitati, et tavalise ahju või kamina koldes tohib põletada ainult puhast kuiva puitu. Muu materjali põletamine tahmab ja lõhub kütteseadet ning võib seetõttu tekitada tulekahjuohu majale. Samavõrra ohtlik ja keelatud on jäätmete kodus põletamine.