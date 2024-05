Viikingikeskuse plaan võtab ilmet

Viikingikeskuse projektijuht Annely Holm ütles, et tööd tehti kahes grupis, kes täiesti eraldiseisvalt jõudsid samale seisukohale – uus keskus on mõistlik rajada praeguse rahvamaja baasil nii, et seal oleks koht nii avalikel teenustel nagu raamatukogu, perearst, valla teenuskeskus, erinevad huviringid, kui ka viikingikeskusel.