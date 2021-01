Kõik Lux Expressi tavapärased linnadevahelised bussiliinid jäävad endiselt töösse, kuid aprilli lõpuni peatatakse ajutiselt need väljumised, mille täituvus on kõige madalam. Ajutiselt võetakse liinilt maha ca 20% siseriiklikest väljumistest, mis tähendab, et Lux Expressi sihtkohtade vahel jääb ka edaspidi käiku enamik igapäevaseid bussiühendusi.