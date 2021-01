Ave Reimaa-Lepik FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Me kõik jätsime möödunud aastaga hüvasti palju kogenumatena. Töötukassa jaoks oli koroona-aasta 2020 täis kiiresti langetatud otsuseid.

Hea meel on selle üle, et saime kevadel kiiresti maksta töötasu hüvitist ega ole pidanud raskel ajal tõstma makse – vastupidi, saame tõsta mitmeid toetusi.

Numbritest. Möödunud aasta 1. jaanuaril oli töötukassas töötuna arvel 653 inimest Saare maakonnas. 1. märtsiks oli see arv kasvanud 721-ni, 1. aprilliks juba 859-ni. 30. detsembri seisuga oli töötuna arvel 960 inimest. Töötute arv kasvas aasta algusest seega 47 protsenti.

Kogu kalendriaasta jooksul on maakonnas arvele tulnud kokku 1646 inimest (neist mitmed ka mitu korda aasta jooksul). Aasta jooksul on töötuna arvel oleku ning just tööle asumise tõttu lõpetanud 1181 inimest.

30. detsembri seisuga oli maakonnas arvele tulnud 403 inimest, kes märkisid töösuhte lõpetamise põhjuseks koondamise. Kindlasti oli üksikute ametikohtade koondamisi, ent ka rohkem inimesi puudutavaid muudatusi maakonna ettevõtetes.

Töötukassa jaoks tõi kevad kaasa ka vajaduse igapäevatöö kiiresti ümber korraldada. Eriolukorra tõttu tuli lõpetada silmast silma kohtumised klientidega, samal ajal oli aga päevselge, et abi vajatakse. Suhtlemine liikus internetti ja telefoni – hätta ei jätnud me kedagi.

E-töötukassa on kiire ja suurema osa asju saab inimene aetud kodust lahkumata. Sellest perioodist võtame kaasa uue kogemuse, kuidas läbi erinevate keskkondade (näiteks Teams) info- ja teabepäevi korraldada või kuulata. On ju see tänaseks päevaks nii meie kui ka paljude inimeste uus reaalsus.

“Soovitan igal inimesel oma aasta plaani, soovide nimekirja panna üks uus oskus, mida omandate ja mis edaspidises elus kasuks tuleb.” - Ave Reimaa-Lepik

Kevadesse jääb ka töötukassa jaoks väga oluline projekt – töötasu hüvitamine. Saime aidata väga paljusid inimesi, kelle palga hüvitasime. Üle Eesti oli neid 135 000. Ka Saaremaa elanikud said kevadisel perioodil töötasu hüvitisest abi – kokku 2756 inimest 466 ettevõttest.

Möödunud aasta august tõi olulise muudatuse töötuskindlustushüvitise osas. 31. juulini oli esimesel sajal hüvitise saamise päeval iga päeva eest hüvitist 50% ning seejärel 40% ühe kalendripäeva keskmisest töötasust. Alates 1. augustist saab esimesel sajal hüvitise saamise päeval iga päeva eest hüvitist 60% ning seejärel 40% ühe kalendripäeva keskmisest töötasust. Uuest, 2021. aastast, suureneb oluliselt ka töötutoetus.

September tõi kaasa kaua oodatud muudatuse tööturu elavdamiseks – tööampsud. Seda võimalust ootasime kõik ja õigustatult – septembrist tänaseni on 92 meie osakonna klienti teinud kokku 247 ampsu. Tööamps on väga hea võimalus teenida pisut lisa ja samas hoida sidet töömaailmaga.

Läbi aastate on Saare maakond silma paistnud inimeste osalemisega ettevõtluses. Töötukassal on siin kindlasti oma osa – eriti veel alanud, 2021. aastal, kui ettevõtluse alustamise toetuse summa suureneb 6000 euroni.

Mida toob uus, 2021. aasta? Kindlasti tuleb ka see eriline. Peame valmis olema muutusteks – töösuhted, töö tegemise viis ja ka oskused, mida on uuenenud tööturul vaja, on teistsugused. Lõppev aasta näitas väga selgelt, et igaühel meist võiks olla mitu karjääri, mitu oskust, seega võiksime uuel aastal kõik hakata tegutsema selles suunas, et oleks olemas ka plaan B. Soovitan igal inimesel oma aasta plaani, soovide nimekirja panna üks uus oskus, mida omandate ja mis edaspidises elus kasuks tuleb. Kui oma peaga hakkama ei saa, tulge meie karjäärinõustajate juurde!