Hiidlased tahavad Soela väina tihedamat laevagraafikut

Hiidlased soovivad Sõru–Triigi liini talvist sõidugraafikut oktoobrist märtsini tihendada nii, et iga päev väljuks kummastki sadamast vähemalt kaks reisi. Kehtiva graafiku järgi väljub laev septembri keskpaigast kuni aprilli keskpaigani teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti hommikul Hiiumaalt Saaremaale ja õhtul Saaremaalt Hiiumaale. Seega puudub naabersaarele sõitnud saarlastel kolmel päeval nädalas võimalus samal päeval naasta. Samal päeval saab tagasi vaid üle mandri liikudes, millega kaasneb lisakulu nii ajas kui ka rahas. Tegelikus elus tähendab selline graafik, et kolmel päeval nädalas saarlased Hiiumaale ei sõida.

Veel mõni aasta tagasi liikus parvlaev Saaremaa ja Hiiumaa vahet talvisel ajal neli korda nädalas. Nüüd sõidab laev iga päev, ent vaja oleks astuda järgmine samm. “Võiksime teha mõlemat pidi täisringi ära, et kummaltki poolt saab käia naabersaarel asju ajamas,” ütles Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja. Graafiku tihendamine tähendaks aastas ligi 180 lisareisi ja suurusjärgus 50 000 eurot lisaraha.

Hiidlaste novembris maanteeametile saadetud Sõru–Triigi 2021. aasta laevagraafiku tihendamise ettepanek pole seni ameti heakskiitu saanud. Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhtivekspert Aini Proos märkis, et vedude arvu suurendamine eeldab nõudluse kasvu. Maanteeameti hinnangul on reisijate ja sõidukite arv talvisel ajal väga väike ning lisareiside vajadus ei ole põhjendatud.

Hiiumaa vallavalitsus maanteeameti järeldustega ei nõustu. Hiidlaste sõnul kasvas reisijate arv Sõru–Triigi liinil üle kümne protsendi ja sõidukite ülevedu üle kolmeteistkümne protsendi. Hiidlaste arvutus ei sisalda aprillikuu veoseid, kui piirangute tõttu veeti üle vaid 72 reisijat ja 95 sõidukit. “On ilmne, et kui graafik pakuks liikumiseks paremaid võimalusi, oleks reisijaid veelgi enam,” lausus Tasuja.

Hiiumaa vallavalitsus tuletas meelde, et suvel kinnitasid Hiiumaad külastanud riigihalduse minister Jaak Aab ja peaminister Jüri Ratas, et kui vajadus on ilmne, siis eelarve taha liinimuudatused ei jää.