Merevaiguteri on leitud nii Saaremaalt kui ka naabersaartelt. Aastal 2012 kirjutas Saarte Hääl merevaiguleidudest Allirahul ning mitmeid leiukohad on asunud just Saaremaa lääneosas.

Millised merevaigust esemed on tulnud kaupmeestega mööda maad ja millised valmistatud looduslikult merega tulnud materjalist, on keeruline selgitada, kuid siiski on alust arvata, et osa esemeid on tehtud kohapealt leitud materjalist.