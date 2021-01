Tere tulemast Saaremaale, aga mitte praegu!

Jah, Saaremaale lendab nüüd suurem lennuk. Mitte suur, aga eelmistega võrreldes ikkagi päris lennuk. Väga tore, et tulijaid mahub rohkem. See asjaolu ei peaks aga sundima uudishimulikke lendama saarele, et kaeda, kuidas Saaremaal on suudetud superviirus suhteliselt eemal hoida ja kuidas õnnestub saarlastel hakkama saada – noh, enam-vähem.