Kuressaare saab kahe autori tervitusinstallatsioonid

Vallavalitsuse planeeringuteenistuse arhitekt Piret Miller märkis, et Kuressaare ringtee purjeka installatsioon on muutumatuna püsinud päris pikalt, ilmastiku ja kulumise tagajärjel on see aga ohtlikuks muutunud. “Oleme kasutanud purjeka maste reklaami jms paigaldamiseks ning need vajavad lihtsalt ohutuskaalutlusel väljavahetamist,” lausus ta. Vapp on linnapiiri ehtinud 2006. aastast. “On sümpaatne, et üks uutest ideedest on väärtustanud ajaloolist sümbolit ja toonud selle ideelahendusse kaasaegsemal moel,” lausus Miller. Ta lisas, et võistlusülesandes oli idee kavandamiseks kaks erinevat ala – üks neist ringtee ja teine vapi ümbrus. Ühest võidutööst tuleb lahendus ühele ja teisest tööst parim idee teisele alale.