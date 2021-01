Ivo Linna ⟩ Mitte Jaak Joala monument, vaid tivoli atraktsioon

Kuigi olen Jaak Joala monumenti näinud ainult fotodelt ja telekast, ei häbene ma selle kohta sõna sekka öelda.

Jaak Joala vastavatud monument Viljandis on linlased ajanud kahte leeri – osa linnajuhte kiidab tagant, teised aga peavad maitsetuks. FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Tore, et tekkis idee Jaak Joalale mälestusmärk püstitada, aga see, mis välja tuli, on minu jaoks totaalne pettumus. Pigem poleks pidanud seda siis üldse tegema. Ma ei hakka siin pikalt rääkima, kui andekas inimene oli Jaak Joala, kui suure töö ta ära tegi ja milline on olnud tema laulude tähendus lausa mitmele põlvkonnale. Ühes olen aga veendunud: see monument Viljandis pole mälestusmärk, mida Jaak Joala väärinuks.

See monument jätab odava kitši mulje. Mulle jääb arusaamatuks, mida selline “taies” võiks reklaamida. Olen Mati Karmini senistesse töödesse suhtunud väga positiivselt – võtkem või “Suudlevad tudengid” Tartus – suurepärane töö.

Viljandisse püstitatud monumendi tase on aga allapoole vööd. Minu jaoks on see odav, üle nurga tehtud ameerikalik tilulilu. Plinkivate värviliste tulukestega ja katkematu muusikaga tivoli- või laadaatraktsioon. See peaks vist rahvast meelitama, aga arvan, et inimesed, kes Jaak Joalast lugu pidasid, ei tule seda vaatama. Mõistan väga hästi neid inimesi, kes selle monumendi vastu allkirju kogusid.

Iga avalikku kohta mõeldud monumendi püstitamisele peaks eelnema korralik konkurss. See “ausammas” aga pandi lihtsalt püsti. Umbes nii, et olge rahul sellega, mis on.

End uuendusmeelseteks kunstnikeks pidajad võivad ju end õigustada: me oleme tüdinenud neist traditsioonilistest monumentidest või pronkspeadest postamentide otsas. Samas – kas tõesti poleks Jaak Joala väärinud midagi soliidsemat?

Isegi mälestustahvel kusagil seinal, bareljeef, juures näiteks kiri “Siin sündis Jaak Joala”, oleks olnud väärikas lahendus. Praegune monument ei ole väärikas. Milline on soliidne mälestusmärk – näiteks Raimond Valgre skulptuur Pärnu kuursaali kõrval. Suurepärane kunstiteos, ilus ja hingega tehtud. Valgre meloodiad voolavad ülivaikselt, need ei mõju pealepressivalt.

Võin vist ette kujutada, mida Jaak Joala ise sellise monumendi kohta arvaks. Küllap tal seal kusagil pilve peal on täiesti nõutu ilme ja ta küsiks: “Miks te seda tegite? Pole vaja teha asju, kui ei ole õiget ideed. Jumala pärast, tegelege millegi muuga!”