Teatrist teatrini – ootame kevadet ja loodame parimat

Kas muutub ka teater ise?

Loodame, et jaanuari lõpus kümnes kord Saaremaal mängitavale lavastusele “Shakespeare´i kogutud teosed” vaatajaid jagub. Kinnitan, et naermine ei ole kahjulik, sestap soovitan seda julgelt vaatama tulla ka neil, kel teatrimaja külastamine mingitel põhjustel harvemaks jäänud on.

Teatrist teatrini minek ehk kuhu me mis tahes olukorras jõuame, jõudma peaksime, on protsess, milles osaleb koos teatriga veel terve kogukond oma tegude, mõtete või väljaütlemistega. Loodame, et see minek, see teekond ei muuda meid omavahel võõraks, vaid õpetab hindama väärtusi, mille kandjaks me ise oleme. Olgu need elamusterohked.