Kalle Laanet FOTO: Liis Treimann

Kalle Laanet: tark poliitik õpib praegusest olukorrast

“Kui poliitilisele erakonnale on ühiskonnas antud piisavalt suur toetus, et ta vastutust kannaks, peab ta selle vastutuse ka võtma,” ütles Kadi raadio saates “Keskpäev” riigikogu saarlasest saadik Kalle Laanet Reformierakonnast.

Usun, et Eestimaal ja poliitringkondades on viimase kahe aasta jooksul korduvalt ja korduvalt olnud neid hetki, kus peaministrilt oodati sellist käitumist, mis kolmapäeva öösel kell kolm lõpuks toimus. Usun, et oli neid, kes ehmatasid, ja neid, kes kergendatult ohkasid.

Arvamustest, et kuidas see korruptsioonijuhtum tuli päevavalgele just enne abielu-teemalist referendumit – kuigi olen õiguskaitseorganite igapäevatööst juba 15 aastat eemal, on mul säilinud usk sellesse, et nad teevad oma tööd ausalt, Eesti riigi huvidest lähtuvalt ja Eesti riigi julgeoleku huvides, mitte kellegi isiklikes ega erakondlikes huvides.

Vaatame tänast olukorda veidi laiemalt – ära on unustatud, et Eestis on tervise- ja majanduskriis, väärtuskriis.

Nüüd on ka valitsuskriis. Täna me ei saa rääkida seda, mida räägib üks poliitiline erakond riigikogus, et “süvariik on jälle oma käe meie tegevustele ette pannud”.

See on riigikogu ühe fraktsiooni juhtliikmetelt ääretult imelik hoiak. Kui riigikogu esimees ütleb, et võib-olla peaminister tegi oma otsuse liiga kiiresti, ajendas teda seda ütlema isiklik mure. On ju tal oht oma positsioon kaotada – kui Eestis jõutakse nii kaugele, et on uus valitsuskoalitsioon, saab ka riigikogu esimeheks hoopis teine inimene.

Praeguses olukorras pole midagi rõõmustavat. Leian, et iga riigikokku valitud saadik peab võtma vastutuse, et asju kas parandada või edasi viia. Ta ei saa lähtuda sellest, kuidas poliitilisel erakonnal lihtsam oleks. Kui poliitilisele erakonnale on ühiskonnas antud piisavalt suur toetus, et ta vastutust kannaks, peab ta selle vastutuse ka võtma.

Mina leian, et tark poliitik õpib praegusest olukorrast, rumalad lähevad samamoodi edasi nagu enne.

Kuigi abielureferendumi punkti riigikogu tänases (eilses – toim) päevakorras ei ole, ei tähenda see, et see teema oleks ühiskonnas maha võetud. Kõik sõltub ju sellest, milline on järgmine valitsuskoalitsioon, milliseid väärtushinnanguid ja sõnumeid nad kannavad.

Öelda, milline saab olema Eesti järgmine valitsus, on vara. Variante on ju väga erinevaid. Üks variant on ka see, et tehakse teatud vangerdusi, aga tänane koalitsioon jätkab. Matemaatiliselt on ju numbrid koos.