Korduvalt purjuspäi sõitnud mees sai 20 päeva aresti

“Loodan siiralt, et aresti kandes saab mees oma käitumise üle järele mõelda ning muudab oma liikluskäitumist. Mistahes põhjus ei õigusta purjus peaga autosõitu. See on vastutustundetu käitumine ja politseinikena teeme iga päev tööd, et joobes peaga rooli istunud inimesed liiklusest kõrvaldada enne, kui nad jõuavad põhjustada pöördumatute tagajärgedega õnnetuse,” lisas Antsaar.